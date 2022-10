Burgemeester Ridouani roept om hoffelijker te zijn in het (fiets)verkeer: "Zes op tien vindt het aangenaam fietsen in Leuven”

Van alle Vlaamse centrumsteden wordt er nergens zoveel de fiets genomen om van thuis naar werk, school of opleiding te gaan als in Leuven. “Het succes van de fiets in Leuven is fantastisch,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het fietsen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken in de binnenstad en we moedigen fietsen actief aan. Onze aanpak werpt zijn vruchten af. 60 procent van de Leuvenaars bevestigt dat het veilig en aangenaam fietsen is in Leuven en het fietsverkeer is op drie jaar tijd met maar liefs 44% toegenomen.”

Studenten

Met meer fietsers op de baan is het meer dan ooit belangrijk dat alle weggebruikers rekening houden met elkaar, vindt burgemeester Ridouani. Want nu de scholen gestart zijn en het woon-werkverkeer opnieuw op gang gekomen is, is het erg druk in Leuven. De studenten zijn ook terug, wat maakt dat er veel volk zich door de stad verplaatst. Het fietsverkeer is bovendien veelzijdiger geworden met meer snellere en grotere fietsen zoals elektrische fietsen, steps, fietskarren, bakfietsen en speed pedelecs.

Volledig scherm Burgemeester Ridouani met hoofdinspecteur Mathieu Caudron. © Vertommen

“We verplaatsen ons met verschillende snelheden op de weg,” zegt burgemeester Ridouani. Vooral voetgangers voelen zich niet altijd even op hun gemak door het drukke en snelle verkeer in de winkel-wandelstraten. Nochtans moet iedereen in Leuven zich vlot kunnen verplaatsen en zich er ook veilig bij kunnen voelen. In het voetgangersgebied installeerden we al dynamische signalisatietotems die tonen of je er op dat moment mag fietsen. Maar vooral wil ik iedereen vragen om hoffelijk te zijn in het verkeer en je snelheid aan te passen aan de situatie en de andere weggebruikers.”

Gsm op de fiets

“Elke dag werken we met onze mensen aan meer verkeersveiligheid in de Leuvense straten,” voegt Mathieu Caudron, hoofdinspecteur bij Politiezone Leuven toe. “Ons fietsteam voert op regelmatige basis patrouilles uit in de binnenstad. De meest voorkomende overtredingen zijn gsm-gebruik tijdens het fietsen, fietsen zonder verlichting, oversteken bij rood licht en tegen de straatrichting in rijden.”

“Laten we elkaar aanmoedigen om ons te houden aan de verkeersregels,” besluit burgemeester Ridouani. “Als we respect tonen en hoffelijk met elkaar omgaan, dan wordt het voor iedereen aangenamer om in Leuven onderweg te zijn.”

Volledig scherm Een fietser krijgt een woordje uitleg van een agent van het fietsteam. © Vertommen

