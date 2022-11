Buren en scholieren feesten samen tijdens Herfstfeest

Leuven Nog op zoek naar een lekker eindejaars­ca­deau? Nieuwe winkel ‘Wijn graag!’ zet je op weg

Wat is beter dan één passie? Twee passies! Met die gedachte in het achterhoofd opende Leuvenaar Jan Vandenberg (63) wijnwinkel ‘Wijn graag!’ in de Vital Decosterstraat in Leuven. “Ik heb al jarenlang ABC Cars aan de Mechelsesteenweg in Herent, maar naast tweedehandswagens hebben wijn en porto me ook altijd erg geboeid”, vertelt Jan.

25 november