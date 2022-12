‘Bruulparking 2.0’ blijft de politieke gemoederen beroeren: “Surrealisme voor project dat noch duurzaam noch circulair is”, stelt N-VA, maar stadsbestuur blijft achter Parking Benedenstad staan

Leuven Het is afgelopen met opeenvol­gen­de gratis parkeerses­sies van 15 minuten in Leuven: “Nooit de bedoeling geweest dat het systeem op die manier wordt gebruikt”

Het Leuvens stadsbestuur heeft plannen om het parkeerreglement te wijzigen en dat is niet naar de zin van oppositiepartij N-VA. “Binnenkort zal het niet langer mogelijk zijn om in Leuven meer dan twee gratis parkeersessies van 15 minuten per dag op te starten”, aldus fractievoorzitter Zeger Debyser. Schepen David Dessers (Groen) bevestigt dat gegeven: “De nieuwe parkeerautomaten staan er al maar zullen pas in het najaar in werking treden.”

21 september