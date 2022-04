Bruno Tobback (Vooruit) voert actie tegen dure busprijzen: “Bezoek aan Pairi Daiza of kust moet goedkoper”

Vooruit pleit voor onbeperkt openbaar vervoer voor 7 euro per dag. Bijkomend stelt de socialistische partij dat de Vlaamse regering er goed aan zou doen om de prijzen voor een busticket te bevriezen, net zoals de federale regering deed met de treintickets. Om hun eisen kracht bij te zetten, ging onder meer parlementslid Bruno Tobback actie voeren in Leuven waarbij hij meteen ook het combiticket op de tafel legde zodat je met één ticket ook bij de NMBS, MIVB en TEC terecht kan. “Vandaag gaat de tariefverhoging in van de losse bustickets bij De Lijn. Je betaalt nu 2,50 euro in plaats van 2 euro. Vooruit vindt het onbegrijpelijk dat net nu de Vlaamse regering de tariefverhoging toch laat doorgaan. Tram trein en bus zijn basis, geen luxe. Op een moment dat mensen thuis blijven omdat de prijzen aan de pomp onbetaalbaar zijn geworden, moet je het openbaar vervoer net goedkoper maken. Hiermee overtuigen we mensen om bij uitstappen het openbaar vervoer te gebruiken en de wagen te laten staan. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de portemonnee en goed voor het toerisme in ons land”, legt Bruno Tobback (Vooruit) uit.