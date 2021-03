Bruno (61) laat het leven in zware woningbrand: “Er waren al jaren problemen met die defecte kachel”

Leuven Kuier mee langs de authentie­ke boekhan­dels in Leuven en ontdek welk exemplaar je zeker in huis moet halen!

15 maart De Jeugdboekenmaand viert dit jaar z’n 50ste verjaardag. Hoog tijd om nog eens met je neus in de boeken te kruipen, maar ook om lokale boekenwinkels in de spotlights te zetten. Onze redactie ging op pad langs zes authentieke boekhandels in hartje Leuven, waar boekenwurmen een exemplaar presenteerden dat we absoluut in huis moeten halen. Snuister je mee?