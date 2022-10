Brouwerij Breda organiseert quiz met livemuziek

Op zondag 20 november is Hangar 3020 het schouwtoneel van de allereerste Brouwerij Breda Quiz, in goede banen geleid door quizmaster Kris De Maeseneer, en met muzikale begeleiding van de band Mispelfons. Er is ruimte voor 70 ploegen, aan 25 euro per team. “Het gaat uiteraard een beetje over bier, maar ook over uitgebreidere en verscheidene onderwerpen,” beloven de organisatoren. “Zo kan ieder lid genieten van één gratis consumptie van het lekkere, artisanale bier ‘Goldor Super Pils’ en krijgt ieder team een biergerelateerde troostprijs.”