Brons voor Redingenhof-volleyballers op Europees Kampioenschap: “Ongelooflijk. Het is ons gelukt!”

Het is niet alleen voor de Topsportschool dat een team een medaille behaalt op het EK U18 beachvolleybal. Ook voor België is de prestatie van Daan en Alexy een primeur. “We hebben sinds twee schooljaren beachvolleybal op onze topsportschool en het is dan ook heel goed dat dit onmiddellijk zijn vruchten afwerpt op het eerste EK,” reageert Topsportschoolcoördinator Anke Vanheyste verheugd. Het zilver en het goud gingen respectievelijk naar Zwitserland en Letland. Daan en Alexy reageren opgetogen. “Het was een geweldige ervaring, met herinneringen die ik nooit zal vergeten,” zegt de eerste. Ook voor Alexy was een podiumplaats volslagen onverwacht. “We spraken wel over een achtste of een kwartfinale, maar op een halve finale durfden we nooit te hopen,” zegt hij. “Het was echt een groepsprestatie, tezamen met onze coach. De ontlading na het toernooi was immens. Nadien hebben we nog vaak naar de medaille gekeken en gezegd: ‘het is ons gelukt.’”