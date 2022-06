Bromfietsster roept nog, maar kan voetgangster niet meer uitwijken

ROTSELAAR Eerste zone nieuwe fietspaden in Hellicht­straat is klaar

In de Hellichtstraat, Vakenstraat, Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat in Rotselaar worden nieuwe fietspaden aangelegd. De eerste zone in de Hellichtstraat is nu klaar. De vernieuwing kadert in het actieve fietsbeleid van de gemeente.

10 juni