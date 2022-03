Bromfietser maakt slipper

Leuven KU Leuven reageert op Pa­no-reportage over grensover­schrij­dend gedrag: “Tuchtpro­ce­du­re moet sneller en sancties zullen herbekeken worden”

In de Pano-reportage van 16 maart kwamen andermaal getuigenissen naar boven over grensoverschrijdend gedrag in verschillende universiteiten, waaronder ook de KU Leuven. Concreet ging het om een professor aan de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen, die in de periode tussen 2010 en 2019 problematisch gedrag vertoonde. De universiteit reageerde gisteren met een persbericht.

11:21