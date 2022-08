Bromfietser maakt slipper en test daarna positief op drugs

Leuven 93-jarige Denis Vanzavel­berg onthult hoe de diefstal van de Brusselse Meyboom bijna was mislukt in 1974: “Maar de Mannen van 1929 hebber ervoor gezorgd dat de Brusse­laars hun voorrecht kwijt waren”

Dat het wel even welletjes was geweest met die Brusselaars en hun Meyboom…Dat moeten de ‘Mannen van 1929’ gedacht hebben toen ze op het idee kwamen om de geliefde boom ’s nachts te gaan stelen in Ter Kamerenbos. Met een list wisten de Leuvenaars de Brusselaars te verschalken en zo verloren ze het voorrecht om een Meyboom te planten. De 93-jarige Denis Vanzavelberg was erbij en herinnert het zich nog alsof het gisteren was: “Een straffe stunt die bijna was mislukt”, klinkt het.

