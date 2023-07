Bromfietser (16) onderuit op werfafval nadat hij verbodsbord negeert

Fietssnel­weg F24 Leu­ven-Tie­nen officieel geopend: “Een veilige fietsroute waardoor de drukke Tiense­steen­weg kan worden vermeden”

In Bierbeek is vandaag de Fietssnelweg F24 Leuven-Tienen officieel geopend. Het deel tussen Leuven en Boutersem is klaar en daarna kan men voorlopig via een alternatieve route tot in Tienen fietsen. “We vinden het belangrijk dat deze grote fietsverbindingen naadloos aansluiten op het autoluwe fietsnetwerk van onze stad. Zo krijgt de fietsmobiliteit in en rond Leuven pas echt een boost”, vertelt Dirk Vansina, schepen van Leuven.