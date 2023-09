Bromfietser (16) knalt tegen politiewagen op Tiensesteenweg

La Citta viert tienjarig bestaan in stijl…met Porsche van Bert en Stienes Longin

Kledingwinkel La Citta is al sinds 2013 een gevestigde waarde in Wilsele-Putkapel. In 2021 verhuisde de boetiek al naar een groter pand en in het weekend van 9 en 10 september blaast La Citta tien kaarsjes uit. Voor de feestelijke gelegenheid organiseert uitbaatster Steffi Volders een feestweekend.