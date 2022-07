Broer van zanger en acteur Iwein Segers overleden in Spanje na zonneslag: “Lander, mijn held en grote voorbeeld voor altijd”

voetbal jpl OHL klopt Beerschot met 2-1, coach Marc Brys ambitieus: “’Laat ze nu maar komen’, dat gevoel wil ik hebben”

OHL heeft tweedeklasser Beerschot over de knie gelegd in hun vierde oefenmatch van het seizoen. Coach Marc Brys was tevreden: “De competitiestart komt steeds dichterbij, dus we gaan steeds meer eisen en druk opleggen.”

7 juli