Brochure toegankelijke wandelingen in nieuw jasje: “Uitneembare kaart geeft aan welke route je best aflegt om obstakels te vermijden”

Leuven is een erfgoedstad met prachtige toeristische troeven, zowel in het centrum als daarbuiten. Voor personen met een handicap maar ook voor ouders met een kinderwagen of senioren met een rollator zijn de kasseien, de hellingen en de vele trappen aan historische gebouwen vaak letterlijk en figuurlijk een drempel. Om tegemoet te komen aan die problematiek brachten Toerisme Vlaanderen en de stad Leuven samen een brochure uit met twee toegankelijke wandelingen. Zopas werd de brochure in een vernieuwd jasje gestoken. “De culturele spelers en de evenementensector in Leuven zetten alles op alles voor een toegankelijk aanbod”, aldus schepen Denise Vandevoort (Vooruit). “Leuven wil als bruisende erfgoedstad iedereen welkom heten en met deze vernieuwde brochure kunnen alle bezoekers de wondermooie plekken in de stad ontdekken. De wandelingen van 1,5 tot 5 km zijn gebundeld in de brochure ‘Leuven – iedereen welkom’, gratis te verkrijgen aan het onthaal van Visit Leuven. De uitneembare kaart geeft aan welke route je best aflegt om obstakels te vermijden. Ook alle toeristisch interessante en praktische plaatsen onderweg vind je erin terug zoals bijvoorbeeld musea, bezienswaardigheden, cafés, logies, restaurants en toegankelijke toiletten.”