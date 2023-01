“Breng je lievelingsplaat mee, en de dj draait.” Jeugdhuis lanceert opvallend concept

“Een experiment.” Zo omschrijft projectmedewerker Jelle De Hertog (30) het concept van vanavond. “We bogen ons over de vraag: hoe kunnen we jongeren samenbrengen om gezellig naar muziek te luisteren?” Het antwoord: breng je favoriete vinylplaat mee om, middels een dj en een geluidsinstallatie, te delen met het overige publiek. “Iedereen brengt zijn verzoekjes dus zelf mee,” legt Jelle uit. Van ‘Alle 13 Goed’, naar ‘Het Allerbeste Van Eddy’ Wally, tot de soundtrack van ‘The Good, the Bad, and the Ugly’: alles mag, alles kan. Wel gebeiteld in steen is een verbod op drank in de buurt van de verzamelde platen. Zelf bracht Jelle een driedubbele verzameling triphop mee, Black Sabbath en J.J. Cale. “Vinyl is duidelijk aan een opmars bezig. Daarvoor hoef je maar naar de verkoopcijfers te kijken. En ook jongeren leggen in tijden van streaming graag een vinylverzameling aan,” zegt Jelle.