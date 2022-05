Brasserie L’Etoile d’Or slaat nieuwe weg in na de zomer: “Het is tijd voor een nieuw concept met bier en friet als hoofdingrediënten”

In tijden van crisis denkt een mens al eens na over wat komen gaat en al zeker in een zwaar getroffen sector zoals de horeca. Ook Kevin Vanderauwera, de man achter brasserie L’Etoile d’Or, ontsnapte niet aan een hoofdstukje bezinnen tijdens de lockdowns. “Je staat toch even stil bij één en ander in zo’n crisisperiode”, vertelt Kevin. “Brasserie L’Etoile d’Or doet het nog steeds goed maar toch ging ik brainstormen over de toekomst. Aan tijd geen gebrek tijdens de verplichte sluitingen en ik kwam langzaam maar zeker tot nieuwe ideeën voor de toekomst. De wereld is toch een beetje veranderd sinds het coronavirus haar intrede deed, ook in de horeca. Uiteindelijk kwam ik altijd uit bij een nieuw concept waarin bier en friet de hoofdrol spelen. En zo is Frietcafé L’Etoile d’Or ontstaan wat meteen het einde betekent van brasserie L’Etoile d’Or, al is het wel pas voor na de zomer. Tot dan blijven we gewoon een brasserie waar iedereen welkom is voor een lekker bord eten aan betaalbare prijzen zoals dat altijd al het geval is geweest.”