Brandweerpost Leuven trekt opnieuw aan de alarmbel voor systematische onderbemanning: “Halfuur wachten op genoeg volk voor gaslek, dat blijft niet goed aflopen”

LeuvenDe brandweer van Leuven blijft zich zorgen maken zich over de bescherming van de bevolking. Tijdens een protestactie afgelopen zomer kaartte het volledige korps van de brandweerpost in Leuven de systematische onderbemanning al aan, maar ondanks de gemaakte beloftes na de zoneraad ziet het korps de toekomt somber in. “We stellen vast dat de zoneleiding de ernst van de situatie niet inziet. Als het zo verdergaat, zijn we genoodzaakt opnieuw actie te voeren.”

13 juli 2022. De brandweerpost van Leuven krijgt een oproep binnen in verband met een gaslek in Leuven. Omwille van onderbemanning moet de hulp van de brandweerpost in Londerzeel worden ingeroepen. Zij zijn pas 30 minuten na de oproep ter plaatse in de Jodenstraat in Leuven.

9 november 2022. In de Willemstraat in Leuven zit een persoon opgesloten in een lift. Omwille van onderbemanning moet de hulp van de brandweerpost in Zaventem worden ingeroepen. Zij zijn pas 20 minuten na de oproep ter plaatse.

Deze twee interventies tonen het frustrerende probleem van de brandweerpost Leuven aan: niet genoeg volk, en dus moeten ze wachten voor ze te hulp kunnen schieten.

Andere kazernes

Tussen juli 2022 en december 2022 heeft de brandweerpost van Leuven ongeveer 170 interventies uitgevoerd buiten de eigen regio (in Landen, Zoutleeuw, Bekkevoort, …) waarvan meer dan 40 buiten de eigen Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant. Gedurende deze interventies moeten Leuven en omliggende gemeentes langer wachten op hulp, gezien die van andere kazernes moet komen. In dezelfde periode is HVZ Vlaams-Brabant West, voornamelijk post Zaventem, 168 keer moeten tussenbeide komen voor ziekenwageninterventies in Leuven en zijn omgeving. Post Zaventem is in deze periode 78 keer moeten uitrukken met brandweervoertuigen ten voordele van dezelfde regio.

Quote We stellen vast dat de zonelei­ding de ernst van de situatie niet inziet. Indien we kortelings geen gehoor krijgen, voelen wij ons genood­zaakt opnieuw actie te voeren Dietrich Derycke van brandweerpost Leuven

“Met andere woorden, Leuven en zijn omgeving blijven zeer afhankelijk van naburige posten voor hulp aan de bevolking”, klinkt het bij de brandweer van Leuven. “In 2021 hebben de twee ziekenwagens van brandweerpost Leuven ongeveer 4.000 ritten uitgevoerd, terwijl de prognose van de zoneleiding voor 2021 slechts 2.900 ritten was. Met andere woorden, een foutmarge van bijna 40%. Het huidige personeelsplan houdt geen rekening met deze foutmarge.”

Brandweer Leuven is al jaren onderbemand en trekt aan alarmbel

Het operationeel brandweerpersoneel van Leuven blijft zich dus ernstige zorgen over de bescherming van de bevolking van Leuven, Herent, Bertem, Oud-Heverlee, Bierbeek, Lubbeek en Holsbeek. Afgelopen zomer organiseerde het korps een protestactie aan het zonehuis van hulpverleningszone Oost in Herent. “Het is belangrijk om een duidelijk signaal te geven”, vertelde Dries Snackaert van brandweerpost Leuven toen. “Er moet verandering komen. Momenteel zijn er tijdens de dagelijkse werking 14 Leuvense brandweermannen beschikbaar voor een bevolking tot 250.000 personen. Dat is veel te weinig en volgens ons moet dat worden opgetrokken naar 21. Hopelijk worden onze bezorgdheden uitgebreid besproken op de zoneraad en het zonecollege.”

Risicoanalyse

Zes maanden na de protestactie ziet het operationeel brandweerpersoneel van Leuven de toekomst echter somber in. “We vrezen dat de zoneraad zich gaat blijven baseren op een foutieve risicoanalyse van 2017", vertelt Dietrich Derycke van brandweerpost Leuven. “Voorlopig komt het erop neer dat een Nederlandse firma de opdracht heeft gekregen om de bestaande middelen en het personeel te herschikken, zonder dat er rekening gehouden wordt met de realiteit van Leuven en zijn omgeving. De site Gasthuisberg, IMEC, de studenten van Leuven, voetbalclub OHL en de toename van middel- en hoogbouw: dit moet eigenlijk allemaal worden opgenomen in de risicoanalyse, wat tot op heden niet gebeurd is. Dan zal men inzien dat we meer dan 14 brandweermannen beschikbaar moeten hebben tijdens de dagelijkse werking. Bij een dergelijke studie mag niet alleen de probabiliteit van een risico in acht genomen worden maar ook de kans op gelijktijdigheid van een incident en de impact hiervan. We hopen van harte dat het niet eerst grondig fout moet lopen voor er effectief veranderingen worden doorgevoerd. We stellen vast dat de zoneleiding de ernst van de situatie niet inziet. Indien we kortelings geen gehoor krijgen, voelen wij ons genoodzaakt opnieuw actie te voeren.”

Dit voorjaar klaar

“We zijn nog volop bezig met de nieuwe risicoanalyse”, zegt zonecommandant Dirk Decoster. “Het klopt niet dat er hier bijvoorbeeld geen rekening wordt gehouden met Gasthuisberg en de Leuvense studenten. We houden rekening met zoveel mogelijk aspecten. Inzake onderbemanning van de brandweerpost, dat hangt af van hoe je ernaar kijkt. De interventiedruk is de laatste jaren niet afgenomen en het klopt dat het advies in 2017 al was om extra manschappen te voorzien. Dat is er nog niet van gekomen. We moeten ook rekening houden met de financiële middelen van het bestuur van Leuven en de federale overheid. De nieuwe risicoanalyse zou dit voorjaar klaar moeten zijn, dan kan de zoneraad beslissingen nemen.”

Protest brandweer Leuven voor zoneraad in Herent. Met burgemeester Mohamed Ridouani

