Brandweer rukt uit voor omgewaaide boom

Weer of geen weer: Zomer in Linden gaat voor topeditie met bijzonder straf programma: “Gelukkig kunnen we prijzen heel democra­tisch houden”

De Belgische zomer kwakkelt rustiger verder, maar ‘Zomer in Linden’ belooft dit weekend veel goed te maken met bijzonder straffe artiesten, streetfood, gratis kinderanimatie en zowaar een streepje zon. Het driedaagse festival op het kerkplein is de voorbije jaren uitgegroeid tot een begrip in de regio, en op de komende editie worden er ongeveer 6000 bezoekers verwacht. “Het festivalterrein is nog nét groot genoeg”, lachen organisatoren Adriaan Rems en Juliaan Vanistendael.