Brandweer redt zeventiger die met scootmobiel het water inrijdt

ROTSELAAR Valse mails over afvalstof­fen­hef­fing en rioolbelas­ting in omloop

Momenteel worden er frauduleuze e-mails verstuurd vanuit Doma Incasso, in naam van de gemeente Rotselaar. Het is het werk van cybercriminelen en de gemeente vraagt om niet in te gaan op het betaalverzoek.

5 januari