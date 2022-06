Brandweer Leuven protesteert tegen onderbemanning aan zonehuis: “Er moet verandering komen”

“Het is belangrijk om een duidelijk signaal te geven”, vertelt Dries Snackaert van brandweerpost Leuven. “We staan hier vandaag met het volledige brandweerkorps voor aanvang van de zoneraad en het zonecollege. Iedereen steunt de actie en is van mening dat er verandering moet komen. Onze brandweerpost kan maar één grote interventie tegelijk aan, maar zelfs als we bijstand moeten verlenen in andere gemeenten blijft het Leuvens grondgebied vaak onbeschermd achter. Al het nodige materiaal hebben we in de kazerne, maar we ontbreken voldoende brandweerlieden. Momenteel zijn er tijdens de dagelijkse werking 14 Leuvense brandweermannen beschikbaar voor een bevolking tot 250.000 personen. Dat is veel te weinig en volgens ons moet dat worden opgetrokken naar 21. Hopelijk worden onze bezorgdheden uitgebreid besproken op de zoneraad en het zonecollege.”