Brandweer gaat actie voeren aan zonehuis om personeelstekort onder de aandacht te brengen

Nieuwbak­ken T1 Chiel De Roover over de oefenpot tegen OHL en het nieuwe seizoen met KVC Kessel-Lo 2000: "Er wacht ons een mooie uitdaging"

KVC Kessel-Lo 2000 kreeg afgelopen dinsdag de eer om het als eerste ploeg op te nemen tegen OHL in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen in eerste klasse. Daarvoor wilden ze bij de tweedeprovincialer maar al te graag de studieboeken even aan de kant schuiven. De youngsters van kersvers coach Chiel De Roover ontgoochelden niet en konden het resultaat beperken tot een forfaitscore.

19 juni