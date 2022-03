Brandstofprijzen gaan door het dak: waar vind je de goedkoopste tankstations van de regio Leuven?

Leuven Alexandra Roumans (Open Vld) vraagt sterk Leuvens Oekraïne-plan: “We hebben histori­sche verantwoor­de­lijk­heid als stad die zelf slachtof­fer was van een verwoesten­de oorlog”

Met de oorlog in Oekraïne dreigt er een grote humanitaire crisis te ontstaan in Europa. Voorlopig is nog niet helemaal duidelijk welke bijdrage de stad Leuven kan leveren maar over de partijgrenzen heen is iedereen het erover eens dat er iets moet worden gedaan voor de vele vluchtelingen. Fractievoorzitter Alexandra Roumans (Open Vld) dringt alvast aan op een sterk plan voor de opvang van oorlogsslachtoffers.

10 maart