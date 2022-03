Brandjes blussen met ‘oud bier’? Brandweer kan voortaan gebruikmaken van brouwerijwater AB InBev

voetbal tweede nationale B Ato Ampiah Morgan helpt Olympia Wijgmaal aan gelijkspel met puike invalbeurt op bezoek bij Bocholt: “Puntje zeker niet gestolen”

Na de opdoffer thuis tegen Sporting Hasselt slaagde Olympia Wijgmaal er op verplaatsing opnieuw in om de rug te rechten. Het was dat extra vleugje aanvallende klasse van Ato Morgan die in het laatste kwart het verschil maakte, want hij lag aan de basis van de 1-1-gelijkmaker.

20 maart