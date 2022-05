Brandalarm nadat bewoner Sint-Maartensdal keukenrol op vuur laat vallen

De bewoners van één van de torens in St-Maartensdal werden dinsdagochtend omstreeks 6 uur opgeschrikt door een brandalarm. Een bewoner had een keukenrol op het vuur laten vallen wat onmiddellijk voor een sterke rook- en geurhinder zorgde. Daardoor trad het brandalarm in het gebouw in werking. De brandweer was snel ter plaatse, maar de bewoner had ondertussen haar appartement al verlucht. Niemand raakte gewond en er was geen schade na de vergetelheid.