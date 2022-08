Brand op zevende verdieping van Sint-Maartensdal

Zaterdag om 14 uur werden de hulpdiensten opgetrommeld voor rookontwikkeling komende uit een appartement op de zevende verdieping in Sint-Maartensdal in Leuven. Toen de politie aanklopte op de deur van het appartement werd ze geopend door de bewoner. Het appartement hing vol rook. Die bleek afkomstig van een oververhitte kookpot. De 37-jarige man had de kookpot op het fornuis gezet en was daarna in slaap gevallen. Hij werd gewekt door het aankloppen op de deur. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot het fornuis en de dampkap. Er raakte niemand gewond.