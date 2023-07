Brand in kapel Leuvens pauscollege is aangestoken: “Brandhaard gevonden in kast sacristie”

Op de nationale feestdag werden enkele nog aanwezige studenten in de residentie gewekt door het brandalarm. Zij brachten zichzelf in veiligheid en de hulpdiensten werden verwittigd. Brandweerlieden hadden ongeveer een uur nodig om de brand in de kapel van het Pauscollege te blussen. “De studentenresidenties blijven bewoonbaar”, bevestigde politiewoordvoerder Mathieu Caudron. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waardoor het brandalarm in de studentenresidenten van de Katholieke Universiteit Leuven in werking trad. Het parket werd in kennis gesteld van de feiten en stuurde een branddeskundige en het labo ter plaatse. Na onderzoek blijkt de brand dus aangestoken. “Het is nog onduidelijk hoe de brand is aangestoken, maar het is een vaststaand feit dat er veel brandbaar materiaal aanwezig was. Aanwijzigingen richting een dader zijn er nog niet”, weet parketwoordvoerster Julie Plevoets. Het onderzoek wordt verdergezet door de lokale recherche van Leuven. Zij zijn een buurtonderzoek gestart en zullen beelden van omliggende bewakingscamera’s bekijken.