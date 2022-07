Brand in cabine van Infrabel onder controle: geen gevaar meer voor omwonenden

Rotselaar Jeannine (91) ziet haar spaargeld in vlammen opgaan bij zware woning­brand, familie start crowdfun­ding: “Ze zit er helemaal door”

Jeannine Cremerie (91) raakte in juni al haar bezittingen kwijt in een zware woningbrand in Werchter. Sindsdien woont ze in een rustoord, maar de kosten blijven oplopen omdat haar spullen niet verzekerd waren. Familie en vrienden springen nu voor haar in de bres met een crowdfundingsactie. “Ze heeft alleen nog de kleren die ze aanhad. Alles wat haar lief was, is ze kwijtgeraakt”, vertelt kleindochter Sofie.

