Brand hoogspanningskabels ontstond door koperdiefstal en vandalisme: “De schade is groot.”

Leuven Schoon volk bij inhuldi­ging nieuw voetbal­veld­je op Prins-Regent­plein

Leuvenaars weten dat Cassablanca in eerste zaak een wijk is in deelgemeente Kessel-Lo. Daar werd gisteren het gloednieuwe voetbalveld ingehuldigd op het Prins-Regentplein. Voor de realisatie van het terrein sloegen Stad Leuven en voetbalclub OH Leuven de handen in elkaar. Niet alleen de buurtkinderen waren van de partij, voetbalkleppers als Dennis Praet of Timothy Castagne speelden het veldje maar al te graag in.

12:31