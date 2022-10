Boze Leuvenaars gooien energiefactuur in het vuur: “We accepteren de dure rekeningen niet meer”

“Mensen moeten kiezen tussen verwarmen of huur betalen en dat terwijl politici met een loon van 10.000 euro zeggen dat we een trui extra moeten aantrekken. Ondertussen worden energiemultinationals slapend rijk. We accepteren de hoge energierekeningen niet meer. Het is te zot voor woorden”, aldus Leuvens kopstuk Line De Witte (PVDA). Protesteren is één ding, oplossingen bedenken een ander want het gaat tenslotte over een Europese crisis. Toch ziet PVDA mogelijkheden: “We stellen voor om de prijzen te verlagen en te blokkeren op hetzelfde niveau als in Frankrijk. Als het daar kan waarom hier dan niet?”, vraagt Line De Witte zich af. “De rekening moet betaald worden met de overwinsten van Engie. De regering heeft een overwinstbelasting ingevoerd maar die levert slechts 1 miljard euro op en dat op een overwinst van 9 miljard. Peanuts dus! Stroom die gemaakt wordt voor zo’n 35 euro per megawattuur wordt verkocht aan 200 tot 300 euro per megawattuur. Engie wordt slapend rijk terwijl de werkende klasse verarmt. De energiesector moet genationaliseerd worden want ten tijde van de liberalisering beloofde men dat energie goedkoper zou worden. Niets is minder waar gebleken. Energie is een te belangrijk goed om het aan de markt en de multinationals over te laten. Als apotheose van onze actie gooien een honderdtal boze Leuvenaars hun energiefactuur in het vuur met één luide boodschap: de prijzen moeten dalen en Engie moet betalen.”