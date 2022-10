Boze friturist neemt drastisch besluit: “Politici van de meerderheidspartijen zijn niet welkom in mijn frituur”

Basketbal BNXT League Zwaargeha­vend Leuven Bears pas in de slotfase onderuit tegen Antwerp Giants

Leuven Bears is er niet in geslaagd om te stunten op het veld van Antwerp Giants. Zonder drie kernspelers kregen enkele jongeren meer speelkansen. De broers Nunes en Roel Bucumi deden het uitstekend, maar moesten in de laatste minuut alsnog een 61-57-nederlaag toestaan. Versterking is intussen op komst.

8 oktober