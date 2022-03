Bouw Hertog II op Hertogensite krijgt groen licht: “Woontoren met 42 appartementen en twee penthouses”

LeuvenOp de Hertogensite in Leuven kan de bouw van de nieuwe woontoren Hertog II van start gaan. Het stadsbestuur heeft projectontwikkelaar Resiterra zopas groen licht gegeven om de werkzaamheden na het bouwverlof aan te vatten. “Hertog II is ontworpen door het gerenommeerde Londense architectenbureau Sergison Bates architects. Tegen eind 2025 kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen”, zegt Olivier van ’t Hof van projectontwikkelaar Resiterra.

De Hertogensite bevindt zich op de voormalige ziekenhuissite in de Leuvense benedenstad, vlak aan het historisch centrum. Met bijna zeven hectare is het één van de grootste binnenstedelijke projecten in Vlaanderen. Het project is al enkele jaren in volle ontwikkeling en gaat nu een nieuwe fase in. De stad Leuven heeft projectontwikkelaar Resiterra immers zopas een vergunning afgeleverd voor de bouw van woontoren Hertog II. Een mijlpaal in de ontwikkeling van de Hertogensite want het gebouw zal elf bouwlagen tellen. Dat biedt ruimte aan 42 appartementen en twee penthouses van 200 vierkante meter groot met terrassen van 42 vierkante meter. Op het gelijkvloers komen dan weer twee commerciële ruimtes. Na het zomerse bouwverlof zullen de werkzaamheden aan Hertog II van start gaan wat concreet betekent dat de indrukwekkende woontoren klaar zal zijn tegen het einde van 2025.

Volledig scherm Hertog II in Leuven wordt een opvallende verschijning in de Leuvense skyline. © Sergison Bates architects

“Het ontwerp van de nieuwe woontoren is van de hand van het gerenommeerde architectenbureau Sergison Bates architects. Zij tekenden ook al het ontwerp voor de Podiumkunstenzaal van de stad Leuven. De Londense architecten zorgen ervoor dat Hertog II past in de historische context van de Hertogensite. De zeshoekige toren weerspiegelt meer concreet de unieke geometrische vormen van enkele beschermde gebouwen in de onmiddelijke nabijheid”, aldus Olivier van ’t Hof van projectontwikkelaar Resiterra.

Volledig scherm De Hertogensite moet een oase van rust worden in het centrum van de stad. © Sergison Bates architects

Schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V) stelt dat er op de Hertogensite verder wordt gebouwd aan een inclusieve stad. “Op de Hertogensite bouwen we inderdaad aan een inclusieve stad. Sociale woningen worden afgewisseld met starterswoningen, cohousing, assistentiewoningen, stadswoningen met tuintje voor jonge gezinnen en luxelofts. Ook sluit het project aan bij de zogenaamde 15-minutenstad, voorzien van vele gemeenschapsfuncties zoals handel en horeca, duurzaam vervoer, zorg, cultuur en publieke ruimte in een groen en erfgoedkundig kader.”

Quote De woontoren is zo ontworpen dat elk apparte­ment uitkijkt op de opengeleg­de Dijle of op de binnentuin. De hoger gelegen appartemen­ten hebben zelfs een zicht over de Leuvense skyline Olivier van ’t Hof van projectontwikkelaar Resiterra

Groen en water nemen zoals eerder al aangekondigd veel ruimte in op de Hertogensite maar de toekomstige bewoners van Hertog II kunnen ook rekenen op een privé binnentuin. “De woontoren is zo ontworpen dat elk appartement uitkijkt op de opengelegde Dijle of op de binnentuin. De hoger gelegen appartementen hebben zelfs een zicht over de Leuvense skyline. Naast de nieuwe woontoren voorziet projectontwikkelaar Resiterra ook een nieuw openbaar park, goed voor een totaal van 2,5 hectare openbare ruimte. Wirtz, een internationaal gerenommeerd landschapsbureau, maakte het ontwerp op. Het 1,6 hectare grote centrale stadspark met haar schuinaflopende ligweide richting Dijle-oevers vormt een centraal rustpunt. De gekozen boomsoorten garanderen ook ecologische diversiteit. Op het nieuwe Sint-Raphaelplein voor Hertog II komen eveneens twee horecazaken voor de buurt en de bewoners. De Hertogensite wordt ook zo duurzaam mogelijk. Zo zullen bijna alle gebouwen op de site worden aangesloten op een geothermisch net, ook wel BEO-veld genoemd. Dat staat voor Boorgat Energie Opslag en is een aaneenschakeling van buizen waarin een vloeistof door de bodem gekoeld of verwarmd wordt. In de winter zorgt een BEO-veld voor verwarming en in de zomer voor verkoeling op een natuurlijke manier. Verder krijgt de woontoren zonnepanelen en zal het regenwater maximaal opgevangen en gefilterd worden zodat het daarna gebruikt kan worden voor het spoelen van toiletten, wasmachines en het bewateren van de tuin”, besluit Olivier van ’t Hof van Resiterra.

Nog dit over de mobiliteit: de Hertogensite telt drie ondergrondse parkings die allen ontsloten worden via één van de omliggende straten. De site zelf is autoluw en enkel toegankelijk voor een verhuiswagen, hulpdiensten of de onderhoudsploegen van de stad. Bewoners van Hertog II zullen hun fiets veilig kunnen plaatsen in één van de 123 fietsenstallingen en er is plaats voor zes buitenmaatse fietsen zoals een bakfiets of tandem.

