Boostdays RedFox : “Zien studeren motiveert”

Voorstel­ling van jongeren met en zonder verstande­lij­ke beperking

Op 16 juni gaat de inclusieve theatervoorstelling ‘De een is de ander niet’ in première in de Leuvense Stadsschouwburg. “Het is een opmerkelijk project omdat het een samenwerking is van jongeren met en zonder verstandelijke beperking”, Stien Van Obbergen.