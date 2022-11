Bondgenieten blikt terug op geslaagde comeback na coronajaren

Na de coronajaren was het voor Liefst Leuven hoog tijd om de eindejaarsperiode weer feestelijk in te zetten. Dat deed de handelaarsorganisatie door succesconcept Bondgenieten nieuw leven in te blazen. Met succes, want de standjes en de muziek lokten veel bezoekers naar de binnenstad waar je tot ’s avonds laat kon shoppen. Bert Janssens, voorzitter van de handelaars in Bondgenotenlaan, was alvast erg tevreden met de opkomst. “Een mooie editie na twee stille jaren door het coronavirus. De mensen lachen en amuseren zich weer, zoveel is wel duidelijk. Het werd bij momenten zelfs erg druk in de Bondgenotenlaan, maar ook in de andere winkelstraten was er veel volk. We hebben de feestperiode goed ingezet en we kijken nu al uit naar andere initiatieven om Leuven als handelsstad in de kijker te zetten.”