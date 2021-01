Bomalarm in UZ Leuven: politie massaal ter plaatse

Aarschot Beste vrienden (9 en 10) vinden gestolen juwelen tijdens zwerfvuil rapen en... verdelen de buit netjes onder hun twee

26 januari Schatten tussen het zwerfvuil. Het kan zo de titel zijn voor een tv-programma, maar wat boezemvrienden Robbe en Arthur dit weekend meemaakten, is maar al te echt. Tijdens het spelen deden de twee jongens een formidabele vondst in de buurt van de Orleanstoren in Aarschot. Het tweetal vertelde echter niets aan hun vriendjes of de leiding en verdeelde de buit netjes onder hun twee. Hun buit? Een zak juwelen die gestolen werden in 2016.