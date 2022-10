Boekhandel deelt 320 prentenboeken uit aan kinderen in kwetsbaar gezin

In april van dit jaar schreven meer dan duizend filialen in Nederland en België zich voor de vijfde keer in voor de actie Geef Een Prentenboek Cadeau. Op die plekken wordt het prentenboek ‘Ik zou wel een kindje lusten’, over een kleine krokodil zijn dagelijkse bananen niet langer lust, aan 2,50 euro verkocht. “Maar ook aan een lagere prijs is het voor heel wat gezinnen niet vanzelfsprekend om onze boekhandel binnen te stappen,” zegt Luc Vander Velpen, eigenaar van De Kleine Johannes. “Daarom stelden we vanaf de eerste editie van deze actie voor dat iedereen die het boek voor zichzelf kocht in De Kleine Johannes, ook een exemplaar schonk aan een kind uit een kwetsbaar gezin.” Driehonderd klanten tekenden in, waardoor datzelfde aantal kon worden verdeeld via negen sociale partnerorganisaties in heel Leuven zoals Fabota of Koala, in samenwerking met Huis van het Kind Leuven. “Bij deze prentenboeken voegen we voor wat oudere kinderen ook nog twintig exemplaren van de klassieker ‘Het Dagboek van Anne Frank’ toe. Dat brengt het totaal van de schenkactie op 320 boeken.”