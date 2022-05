Boegbeeld Jan Heremans dolgelukkig met straffe affiche van Leive Vloms op Oude Markt: “We moeten ons verhaal blijven vertellen en geld blijven inzamelen voor onderzoek naar MS”

Gratis festival

“De voorbije drie edities werd er al meer dan 46.000 euro overgemaakt aan het Nationaal MS Center Melsbroek”, aldus Jan die in het verleden kelner was in Salons Georges en nadien De Komma opende maar die zaak moest loslaten door zijn ziekte. “Er worden voortdurend stappen gezet in het onderzoek en de behandeling maar helaas is er op dit moment nog geen definitieve genezing. Nog elke week krijg ik intensieve kiné in Melsbroek. Het is niet altijd evident want het blijft confronterend. Gelukkig blijf ik wel stabiel maar de laatste maanden heb ik veel pijn gehad. Ik ben op mijn staartbeen gevallen en als je in een rolstoel zit, is dat geen cadeau (lacht). Maar ik klaag niet...Ik trek beter mijn plan dan enkele jaren geleden. Zo kan ik weer zonder hulp naar het toilet gaan en dat betekent toch veel. Het is mijn bedoeling om me te blijven inzetten voor MS-patiënten. Met Leive Vloms krijgen we de kans om ons verhaal te vertellen en centen in te zamelen want die zijn nog steeds heel erg nodig. Ik blijf dromen van een medicijn tegen MS...ik weiger op te geven. Ondanks mijn ziekte blijf ik uiteraard ook één van de drijvende krachten achter Leive Vloms en ik blijf me ook bezighouden met de toegankelijkheid van andere Leuvense festivals zoals bijvoorbeeld Beleuvenissen. Leive Vloms is wat dat betreft een pionier geweest. Eigenlijk zou ik stress moeten vermijden maar dat lukt me niet altijd. Zo ben ik onlangs voorzitter geworden van de Mannen van 1982. Eigenlijk ben ik wel blij dat ze in Leuven nog steeds liever mijn buik zien dan mijn rug. Ach ja, ik ben nu eenmaal maatschappelijk geëngageerd en graag onder de mensen. Ik hoop dat de mensen gul zullen zijn met hun giften na twee jaar afwezigheid van Leive Vloms door de coronamaatregelen. Ik voel alvast dat de mensen er veel goesting in hebben en zeker met Margriet Hermans op de affiche die dankzij haar passage in Liefde Voor Muziek toch weer ‘hot’ is bij het grote publiek. En ik heb er ook veel goesting in want Leive Vloms blijft mijn kindje.”