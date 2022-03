Bluf pakt verkeerd uit: bestuurder (26) met rijverbod stelt na betrapping zélf voor om camerabeelden te bekijken

Voormalig gemeente­raads­lid Hugo Vlecken (83) overleden

Hugo Vlecken overleed afgelopen vrijdag in het UZ Gasthuisberg in Leuven. Hugo was bijna twintig jaar gemeenteraadslid voor de SP in Rotselaar en zes jaar lang schepen van onderwijs in de legislatuur 1989-1994. Als schepen zette hij zich gepassioneerd in voor de gemeentelijke basisscholen. Daarnaast was hij meer dan 40 jaar bestuurslid en voorzitter van KFC Rapide Wezemaal. Tevens was hij vaak te vinden in Oostenrijk tijdens één van zijn vele skireizen voor jongeren.

6 maart