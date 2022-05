Blokkende studenten zoeken de stilte op in nachtclub: “Nooit gedacht dat Barvista in positieve zin zou bijdragen tot mijn examenresultaten.”

Het idee om een nachtclub om te toveren tot stille studieruimte ontstond al een aantal jaren geleden. “Enerzijds is er een tekort aan openbare studieplekken,” vertelt Alyssa Teugels, student marketeer bij Red Bull en student sportbeleid. “Anderzijds geven de nachtclubs op deze manier het signaal: tijdens het jaar zijn jullie hartelijk welkom om te komen feesten, en ook tijdens de blok staan onze deuren open.” En het blijkt te werken, want op het moment van schrijven zijn er welgeteld nu vrije plaatsen. “We werken met het principe ‘first come, first serve’,” gaat Alyssa verder. Registreren gebeurt online. Wie het geluk heeft een plek te bemachtigen wordt getrakteerd op een rijk gamma aan randanimatie: van silent disco met hoofdtelefoon, naar een Nintendo booth met Wii Tennis, tot yoga en aerobics. Want pauzeren is de sleutel tot een geslaagde studeermethode. “Overigens is niemand verplicht pauze te nemen,” zegt Alyssa.

Erg te spreken over het initiatief is de student biomedische wetenschappen Merel Van Loon (19). “Nooit gedacht dat ik hier zou zitten om me op een examen voor te bereiden, en dat Barvista daar in positieve zin toe zou bijdragen,” zegt ze op fluistertoon. Ook Merel beaamt het acute tekort aan sociale studieplekken in de studentenstad. Een plek reserveren is verplicht, en studenten mogen er in totaal 32 uur doorbrengen. “Op kot studeer ik liever niet. Ik heb al genoeg in mijn kot gezeten. Hier is tenminste wat sociaal contact.” Toch is het muisstil in de studieruimte boven Barvista. “In juni liever wel terug naar normaal,” zegt Merel.