Blinde vlek langs Dijle is klaar voor nieuw hoofdstuk: “Herontwikkeling van Redingensite wordt laatste ‘missing link’ in blauwgroen lint van binnenstad”

LEUVEN Werkstraf voor militair die agent slag verkoopt

Een militair die vorige zomer een agent een mep in het gezicht verkocht heeft een werkstraf van 50 uur gekregen. Agenten van de lokale politie moesten op 14 augustus vorig jaar tussenkomen in Leuven voor een man die het iets te bont aan het maken was. De agenten van de lokale politie identificeerden zich tegenover Jasper V., maar dat maakte weinig indruk op de militair. Hij haalde uit naar een inspecteur en bleef zich verbaal en fysiek weerspannig gedragen. Van het incident in het centrum waren camerabeelden en de rechtbank veroordeelde V. op basis daarvan. Als de werkstraf niet naar behoren wordt uitgevoerd, wacht de militair een gevangenisstraf van drie maanden.

16 december