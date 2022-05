Blind Gesprongen in Leuven: VDAB geeft carrièretips op het Ladeuzeplein

Daar staat een mobiele trailer gevuld met VDAB-jobcoaches. Een drempelverlagend initiatief, want hoewel heel wat mensen een overstap overwegen, neemt maar 5 à 6 procent daadwerkelijk de stap. In de trailer kunnen voorbijgangers terecht voor een gesprek, een loopbaantest of een stoomcursus solliciteren. Voor de dromers: een photobooth maakt het toekomstbeeld al wat concreter. “Van alle kandidaten kregen we te horen dat ze om de één of andere reden niet tevreden waren in hun huidige job. Maar wat ze dan wel zouden willen doen, wisten ze niet. Daar hebben we hen bij geholpen: wat willen ze en wat zijn hun talenten? Ze hebben ongelofelijk veel durf gehad om blind in zo’n avontuur te springen. Die stap moet natuurlijk niet voor iedereen zo drastisch zijn. Binnenspringen in de trailer van VDAB kan al een eerste stap zijn,” vertelt Frederik Gulinck, jobcoach VDAB. Nora Gharib kon er vandaag helaas niet bij zijn.