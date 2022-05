BK cheerleading strijkt neer in de Sportoase: “Al flikflakkend een piramide bouwen.”

Cheerleading groeit jaar na jaar in populariteit. Het voorlopige hoogtepunt is de officiële erkenning als gastdiscipline op de Olympische Spelen. “Maar in België is cheerleading nog niet eens erkend als sport,” vertellen Sarah Coene (37) en Julie Baillieu (32), voorzitter en vice-voorzitter van de Belgian Cheerleading Federation (BCF). Beiden komen uit de stal van het Leuvense Danscentrum Aike Raes, de club die tot twee keer toe het team leverde voor het wereldkampioenschap. BCF is ontstaan vanuit het danscentrum. “Leuven is vruchtbare grond voor dansers,” vertelt Aike Raes, die haar naam schonk aan het danscentrum. “Cheerleading is trouwens een van de gevaarlijkste disciplines. In het Antwerpse team zitten bijvoorbeeld zeven mannen: die gooien de dansers zes meter de lucht in. Het plafond in ons danscentrum bleek al gauw te laag. Cheerleading is niet voor watjes.”