Biologieleerkracht bij laatste tien fotowedstrijd National Geographic: “Hoe een vogeltje van 13 centimeter je dag of zelfs je hele vakantie kan maken.”

Leuven/LinterEen biologieleerkracht van de secundaire school De Wijnpers stootte met zijn foto van een veelkleurige zangvogel in Costa Rica door tot de tien beste inzendingen in de categorie ‘dier’ voor de National Geographic Fotowedstrijd 2022. De fotowedstrijd wordt gezien als de meest prestigieuze van zijn soort.

Michaël Abts, leraar en amateur-natuurfotograaf, slaagde erin met zijn beeld van de Midden-Amerikaanse zangvogel de goudbrauworganist uit een poule van bijna 10.000 inzendingen geselecteerd te worden voor de laatste tien kanshebbers voor de publieksprijs. De vogel, de persoonlijke heilige graal van de fotograaf, kon Abts in juli in het Talamancagebergte vastleggen. “Of hoe een vogeltje van 13 centimeter je dag of zelfs je hele vakantie kan maken. Werkelijk onbeschrijfelijk!”

“Ter plaatse had ik op een zekere avond weliswaar een ontgoochelend babbeltje met een lokale gids over mijn most-wanted-species van de regio, deze Golden-browed Chlorophonia,” herinnert Abts zich. Die gids schatte de kans van de natuurfotograaf erg laag in, die tijd van het jaar. De leraar en zijn verloofde lieten zich niet uit het lood slaan door dat pessimisme, en trokken er bij het krieken van de dag op uit in de dichtbegroeide jungle. “Het wemelde er van de vogels en dat trok uiteraard onze aandacht,” gaat hij verder. “Slaty Flowerpiercers, Long-tailed Silky-flycatchers, een Peg-billed Finch, Sooty-capped Chlorospingussen, enkele Fiery-throated Hummingbirds en een trio Yellow-thighted Finches. Kortweg een zwerm met diverse vogelpracht dat even passeerde. Fotografisch ook een gelukzalig gebeuren!”

Rond 6u30 spotte Abts door zijn telelens tegen alle kansen in dan toch een mannetjesexemplaar, dat even later werd vervoegd door een wijfjesgoudbrauworganist. “Gewoonweg een unieke en onvergetelijke hemelse sfeer,” herinnert de leraar zich. “Hoe goddelijk deze vogels er ook mogen uitzien, hun zang valt best tegen. Volgens een plaatselijke legende had deze vogel ooit een prachtige zang, maar offerde hij die aan de Poásvulkaan om te voorkomen dat een jonge vrouw ter dood veroordeeld werd.”

Nog tot 31 oktober kan het publiek zijn stem uitbrengen tijdens de tweede ronde. Nadien is het aan een jury om te bepalen welk beeld met de pluimen mag gaan lopen. “k ben vereerd om reeds zover te geraken in de wedstrijd, maar ben nog op zoek naar stemmen voor het halen van de eindmeet.” De uiteindelijke winnaar ontvangt een glazen trofee, een jaarabonnement, en een publicatie in het magazine.