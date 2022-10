Bill Gates op bezoek in Imec: “Kers op de taart na de uitreiking van Lifetime Of Innovation Award.”

Eerder dit jaar reikte Imec nog haar jaarlijkse Lifetime Of Innovation Award uit aan de Amerikaan. Sindsdien stond het bedrijf in nauw contact met de Bill & Melinda Gates Foundation. “‘How to Prevent the Next Pandemic’ en ‘How to Avoid a Climate Disaster’ zijn twee recente boeken van de Amerikaan,” klinkt het bij Imec. “Het is in dat kader dat hij onze technologie kwam bekijken.” Gates inspecteerde onder meer de Imec-breathalyzer: een apparaat dat een coronabesmetting snel en nauwkeurig opspoort zonder een wisser in de neus te duwen. Het bezoek duurde een viertal uur. “We zijn vereerd dat Bill Gates gisteren de Imecsite in Leuven bezocht,” zegt CEO Luc van den hove. “Dit is de kers op de taart voor Imec, na de uitreiking van de Lifetime Of Innovation Award in mei. We kijken ernaar uit om verder te onderzoeken hoe we de enorme gezondheidsuitdagingen in de wereld het hoofd kunnen bieden.”