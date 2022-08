Bijna 8.000 Red Flames-fans vestigen record: “Dromen van een uitverkocht stadion.”

Als de Red Flames hun wedstrijd tegen Noorwegen winnen komt hun allereerste wereldkampioenschap meer dan ooit in zicht. Winnen de Flames de wedstrijd met minstens vier goals verschil verzekeren ze zich zelfs van de groepswinst, en dus van een rechtstreekse deelname aan het WK in 2023. De voetbaldames doen het goed, en dat vertaalt zich in de ticketverkoop. Met bijna 8.000 verkochte kaartjes zal het vier jaar oude vorige record, 7.200 toegangstickets tegen Portugal, zeker sneuvelen. Met nog 765 beschikbare plaatsen mogen de Red Flames zelfs dromen van hun eerste uitverkochte stadion ooit. “Het nieuwe supportersrecord toont dat de populariteit van onze Red Flames blijft stijgen sinds het geslaagde EK in Engeland deze zomer,” zegt Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB. “Tegen Noorwegen kunnen we, samen met onze fans, nog een mooie bladzijde toevoegen aan de geschiedenisboeken van de Red Flames. We rekenen daarvoor op een zo goed als uitverkocht stadion om Leuven op zijn grondvesten te doen daveren.”