Bijna 700 personeelsleden ondertekenen open brief aan rector Sels na dossier grensoverschrijdend gedrag: “Enorm ontgoocheld in de reactie van KU Leuven”

LeuvenHonderden medewerkers van de KU Leuven hebben door het ondertekenen van een open brief hun ongenoegen geuit over de aanpak van rector Luc Sels in een dossier van grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit. In een reportage van Pano getuigden veertien doctoraatsstudenten aan de KU Leuven dat een professor aan de faculteit Revalidatie- en Bewegingswetenschappen zich jaren schuldig gemaakt zou hebben aan seksistische uitspraken, pesterijen en vernederingen.

‘Naar aanleiding van de Pano-reportage rond machtsmisbruik willen wij, als medewerkers van de KU Leuven, hierop reageren. Velen van ons hebben doorheen de jaren direct en indirect ervaren hoe masterstudenten, PhD’s, post-docs en collega’s geleden hebben onder grensoverschrijdend gedrag op het werk.’

De inleiding van de brief, die bijna 700 leden van het personeel van de KU Leuven uit alle faculteiten hebben ondertekend, maakt duidelijk dat grensoverschrijdend gedrag een groot probleem is aan de Leuvense universiteit. In de reportage van Pano op 16 maart getuigden veertien doctoraatsstudenten van de KU Leuven over een professor aan de faculteit Revalidatie- en Bewegingswetenschappen, meer bepaald aan de vakgroep Inspanningsfysiologie. In februari toonde onderzoek van ‘Het Laatste Nieuws’ ook aan dat een professor aan de faculteit Letteren zich jarenlang schuldig zou gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag: van seksistische opmerkingen tegen collega’s, over mails met pornografische afbeeldingen tot foutief benaderen van studentes. Het personeel aan de KU Leuven is met de brief kritisch over de aanpak van rector Luc Sels.

Quote KU Leuven kan alles doen en organise­ren: het aanmoedi­gen van het melden van grensover­schrij­dend gedrag, het opzetten van een vertrouwen­s­net­werk, het schrijven van een blogpost, etc. We hebben echter acties nodig en niet enkel woorden. Personeel aan de KU Leuven in open brief

Open Brief

“Er zijn meldingen geweest en klachten ingediend. We hoorden pas in de Pano-reportage dat deze klachten geen gevolg zullen krijgen in deze specifieke casus”, klinkt het in de open brief. “We zijn enorm ontgoocheld in de reactie van KU Leuven tijdens de Pano-reportage. KU Leuven kan alles doen en organiseren: het aanmoedigen van het melden van grensoverschrijdend gedrag, het opzetten van een vertrouwensnetwerk, het schrijven van een blogpost, etc. We hebben echter acties nodig en niet enkel woorden, niet alleen voor deze maar ook voor andere slachtoffers. We vrezen dat de Pano-reportage een averechts effect zal hebben en dat slachtoffers nog minder geneigd zullen zijn om mistoestanden aan te klagen zolang de huidige procedures van kracht zijn.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ingang Sportkot Leuven © Vertommen

De professor werd na de reportage van Pano de toegang tot de campus van de faculteit Revalidatie- en Bewegingswetenschappen voorlopig ontzegd. Hij geeft ook geen online les meer, noch is hij momenteel doctoraatsstudenten aan het begeleiden. In tegenstelling tot de rector van de UGent die openlijk zijn excuses aanbood, een extern meldpunt gaat oprichten en de decaan die opstapt na klachten over machtsmisbruik hield Luc Sels het bij een geschreven reactie naar aanleiding van de reportage. “We zijn niet per se tegen het oprichten van een extern meldpunt”, klonk het nog bij de KU Leuven.

Quote We pleiten we voor een beleid met tanden dat een veilig werkkli­maat voor alle KU Leuven personeel waarborgt en alle slachtof­fers van grensover­schrij­dend gedrag een duidelijk perspec­tief biedt. Personeel aan de KU Leuven in open brief

“Graag zouden we hierover met u een constructief gesprek willen voeren”, besluiten de personeelsleden de brief. “In dit gesprek zouden we willen horen welke concrete maatregelen u op korte termijn zal nemen om dergelijke mistoestanden aan te pakken. Vanuit onze kant pleiten we voor een “beleid met tanden” dat een veilig werkklimaat voor alle KU Leuven personeel waarborgt en alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag een duidelijk perspectief biedt.” Een gesprek tussen de initiatiefnemers van de brief en rector Luc Sels is maandagnamiddag doorgegaan.

Bekijk ook: Prof KUL vertoonde jarenlang grensoverschrijdend gedrag