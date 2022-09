Bib Leuven scoort bij het publiek: “Wifi en studieplekken zijn populaire redenen om bib te bezoeken”

VVBAD, UAntwerpen, bureau LMT en Cultuurconnect hebben dit voorjaar een bevraging uitgevoerd bij 151 Vlaamse bibliotheken. Het onderzoek is bedoeld om de lokale bibliotheek inzicht te geven in de eigen werking en voor Leuven zijn de resultaten volgens schepen Denise Vandevoort (Vooruit) bijzonder leerrijk. “Voor Bib Leuven namen 1.258 respondenten deel aan de bevraging: 89,98% bibleden en 10,02% niet-leden. De Bib slaagde erin om in vergelijking met 2013-2014 een bredere groep te bereiken, met een mooie spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën. De gemiddelde leeftijd van de volwassen respondenten in Leuven (46) is iets jonger dan die van Vlaanderen (48) en van de bibliotheken in centrumsteden (49). Er zijn ook meer respondenten in de categorie jonger dan 30 in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Bib Leuven scoort buitengewoon goed wat haar infrastructuur, dienstverlening en aanbod betreft. Als we vergelijken met Vlaanderen blijkt dat Bib Leuven duidelijk hoger scoort wat betreft de populariteit en uitleen van e-boeken. We kozen dan ook bewust voor een sterk digitaal aanbod als verrijking naast een uitgebreid fysiek aanbod. Opvallend is ook dat leden ondanks de impact van corona opnieuw vaker zelf naar de Bib Leuven komen om materialen te lenen maar ook om opzoekingen te doen. Wifi en de studieplekken zijn eveneens populaire redenen om naar de bib te komen. En ook mooi: de klantvriendelijkheid van het personeel krijgt een mooie score van zo’n 93%.”