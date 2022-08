Bib Leuven leent nu ook gereedschap uit: “Delen, herstellen en hergebruiken toegankelijk maken voor een breder publiek.”

Daar opende MAAKbar een tweede gereedschappenbib, in navolging van de vestiging in de maakleerplek vlakbij de Vaartkom. “Vanaf nu kan je ook in de bib Tweebronnen terecht voor gereedschappen in het loket van MAAKbar,” vertelt Corine Van Kelecom, voormalig coördinator van MAAKbar. “Op die manier worden delen, herstellen en hergebruiken toegankelijker voor een breder publiek. Zo gaan we samen naar een duurzame samenleving, daar staan we voor.”