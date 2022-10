Bib Leuven lanceert filmstreaming voor bibleden en dat kan rekenen op applaus van acteur Filip Peeters

Met Cinébib kunnen alle leden van de Bib Leuven films en documentaires kijken op hun eigen toestel waar en wanneer ze maar willen. Zowel voor kinderen als volwassenen is er een aanbod. Cinébib biedt naast documentaires en bekende titels uit de Amerikaanse filmwereld vooral films uit de hedendaagse Europese cinema aan. Het platform is hierdoor een goede aanvulling voor de grote streamingdiensten met vooral commerciële content. “We lanceren Cinébib in Leuven extra feestelijk met een bezoekje van special guest en acteur Filip Peeters”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). De acteur is alvast onder de indruk van het aanbod: “Als acteur ben ik enorm blij dat Europese films via Cinébib extra aandacht krijgen en dat veel Vlamingen nu laagdrempelig kunnen genieten van goede films.” Cinébib is gratis voor leden van de Bib. Je kan je eenvoudig aanmelden via je Mijn Bibliotheek-profiel. Cinébib loopt in Leuven via het streamingplatform Sooner. Het merendeel van de films is gratis. Naast het ruime gratis aanbod biedt Cinébib ook een aantal films aan tegen betaling. Die herken je aan het gele label. Het zijn vaak recent uitgebrachte en/of zeer populaire titels.