Bezoek van huisdieren voortaan ook mogelijk in UZ Leuven: “Dieren vervullen een belangrijke sociale en therapeutische functie.”

Iedereen advocaat op bijeen­komst Klimaat­zaak: “Het blijft wachten op ambitieus klimaatbe­leid”

Op een snikhete zondagmiddag drukten verspreid over heel het land burgers hun bezorgdheid uit over de toestand van het klimaat. Hoewel de Klimaatzaak op 17 juni 2021 in het gelijk werd gesteld door de rechtbank van eerste aanleg, blijft actie van de in gebreke gestelde overheid uit. En dus kwam voorvechtster Francesca Vanthielen nu in actie, samen met een delegatie burgers in advocatenuniform, als voorbereiding op een tweede rechtszaak.