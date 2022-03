Bewoonster staat oog in oog met inbreker

Zaterdag om 7.30u werd de bewoonster van een studio in de Vital Decosterstraat in Leuven gewekt door gestommel. Ze stond plots oog in oog met een onbekende man die via een raam de studio was binnengedrongen. De bewoonster zag dat de inbreker haar laptop had en trok de computer uit de handen van de man. Vervolgens riep ze luid dat hij moest vertrekken. De man klauterde terug door het venster naar buiten en zette het op een lopen. De politie ging nog op zoek naar de inbreker maar zonder resultaat. Ook in een appartement in de Karel Van Lotharingenstraat in Leuven werd ingebroken. De dader klom op het terras op de eerste verdieping en forceerde daar een schuifraam. Vervolgens werd het hele appartement doorzocht. De inbreker kon enkele juwelen en een som cash geld buitmaken.